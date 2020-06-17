المطران حنا: هنالك تسارع في وتيرة المخططات والاعتقالات والإبعادات

رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: بأننا نلحظ أن هنالك تسارعاً بوتيرة المخططات والاعتقالات والإبعادات عن الأقصى خاصة، والقدس عامة، ناهيك عن سياسات التعدي على المقدسات والأوقاف، واستهداف المقدسيين في كافة تفاصيل حياتهم.





وأكد في بيان صحفي له، أن ما تتعرض له مدينة القدس لا يمكن وصفه بالكلمات، ولذلك وجب علينا كفلسطينيين، أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية، وأن تنتهي الانقسامات، وأن تتوحد الصفوف، كما أن الأحرار من أبناء أمتنا العربية، وأصدقائنا المنتشرين في سائر أرجاء العالم، يجب أن يقوموا بدورهم المأمول، دفاعاً عن القدس وأوقافها ومقدساتها، وهويتها العربية الفلسطينية.