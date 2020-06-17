الملك عبد الله: تحرك إسرائيل لضم أراض بالضفة يُهدد الاستقرار بالشرق الأوسط

الملك الأردني عبد الله الثاني ونجله

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الملك الأردني عبد الله الثاني، من أن تحرك إسرائيل المزمع لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، الشهر المقبل، سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.



وقال بيان صادر عن القصر الملكي، ونقلته (الجزيرة): إن الملك عبد الله الثاني، حذر من أن "أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام، والاستقرار في المنطقة".



وجاءت تصريحات الملك الأردني، خلال لقاء بلجان وقادة في الكونغرس الأميركي، بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش مكونيل، لبحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية.



وشدد الملك خلال هذه المباحثات، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مجدداً التأكيد على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.