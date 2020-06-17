الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

رئيس جهاز الاحصاء علا عوض

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رام الله - دنيا الوطن

عقد الإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، الاجتماع السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للإحصاء، عبر تقنية سكايب (Skype)، برئاسة علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، وبمشاركة الوكلاء المساعدين وعدد من المدراء العامين، بينما شارك من الممولين الرئيسيين من مقر الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين، انغرد نورستاين مديرة التعاون في الممثلية النرويجية وليلى شديد وعماد الدين عبد الله من الممثلية النرويجية.



وقد رحبت عوض بالحضور، وقدمت نبذة عن طبيعة وتطور عمل جهاز الإحصاء خلال الفترة السابقة بما في ذلك استمرارية عمل الجهاز خلال جائحة (كورونا)، وخصوصاً الالتزام بإصدار المخرجات الإحصائية وفق الرزنامة الإحصائية للعام 2020.



وقد تناول الاجتماع اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمل الاحصاء الفلسطيني للعام 2019، واعتماد تقرير تدقيق حسابات الجهاز للعام 2019، وكذلك نقاش واعتماد خطة وموازنة برنامج الاحصاء الفلسطيني المحدثة للعام 2020، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والمشاريع التي يخطط الاحصاء لتنفيذها وأهمها قيام الاحصاء باستكمال التحضيرات الخاصة بالتعداد الزراعي 2020-2021 وفقاً للخطة المحدثة.



وقد أثنى الحضور على إنجازات الاحصاء الفلسطيني وتميزه في إدارة برامجه ومشاريعه في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها خلال الفترة السابقة.