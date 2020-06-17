(كورونا) عالمياً: الصين تُعلّق الطيران والمزيد من الوفيات بالقارة الأميركية

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل فيروس (كورونا) المستجد، تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات حول العالم، وذلك مع مواصلة رفع قيود الإغلاق، فيما عاودت الصين إلى فرض إجراءات مشددة، وتعليق الطيران في العاصمة بكين مع تفشي الفيروس مجدداً، وأمرت بغلق جميع المدارس في تصعيد التدابير الوقائية.



وارتفع المصابون بفيروس (كورونا) المستجد حول العالم إلى 8 ملايين و256 ألفاً و257، في حين سجلت 445 ألفاً و937 حالة وفاة، وتعافى أكثر من 4 ملايين مصاب.



وأشادت منظمة الصحّة العالمية الثلاثاء، بتحقيق "اختراق علمي" بعد أن أعلن باحثون بريطانيون، أن دواء من عائلة (ستيرويدات) أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى (كوفيد- 19) يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.



وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان "إنه أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى (كوفيد- 19) ممّن يتنفّسون بواسطة قوارير الأوكسجين أو أجهزة التنفّس الاصطناعي".



وأضاف: "هذا نبأ سار وأهنئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة، الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح".



إلى ذلك، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 700 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا وباء (كوفيد- 19) في هذا البلد إلى 116.850 شخصا، أي أكثر من عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى.



وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" أن جائحة (كوفيد- 19) حصدت في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 740 شخصا لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للفيروس الفتاك في هذا البلد إلى أكثر من 116.850 وفاة.



ووفقا لوزارة شؤون قدامى المحاربين فإن عدد العسكريين الأميركيين الذي قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى يناهز 116.500 عسكري.



وكان عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة تخطى في نهاية نيسان/ أبريل عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في حرب فيتنام التي استمرت على مدى عقدين.



وتخطت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة عتبة الـ 500 وفاة في نهاية آذار/ مارس وبلغت ذروتها في منتصف نيسان/ أبريل حين فاقت 3000 وفاة يومياً.



وفي الصين، أعلن رئيس بلدية بكين، اليوم الأربعاء، أن العاصمة الصينية سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في حصيلة يومية شبه مستقرة لليوم الرابع على التوالي.



وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137، في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمعا سكنيا في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.



وخارج بكين، سجّل في سائر أنحاء الصين القاريّة 13 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 11 إصابة في صفوف وافدين من دول أجنبية.



وعقب ذلك، أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أنّ مطاري بكين ألغيا الأربعاء أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في العاصمة.



وقالت "صحيفتا الشعب" و"تشاينا ديلي" إنه تمّ إلغاء 1225 رحلة كان مقرراً أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقرّرة أساسا.



وفي البيرو، أعلنت وزارة الصحة أن وباء (كوفيد- 19) حصد حتى اليوم في البلد الأميركي اللاتيني أرواح أكثر من سبعة آلاف شخص من أصل 237 ألف مصاب.



وقالت الوزارة إنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة سجّلت 196 حالة وفاة إضافية بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في هذا البلد إلى 7056 وفاة، في حين ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 237.156 بعد تسجيل 4164 إصابة جديدة.



لكن هذه الزيادة لم تثر قلق وزير الصحّة فيكتور زامورا الذي قال خلال مؤتمر صحافي إن "الوباء يظهر تراجعاً وتيرة العدوى تتباطأ".



ومنذ مطلع حزيران/ يونيو الجاري تسجل البيرو متوسط عدد إصابات جديدة يبلغ 4800 إصابة يومياً.



وسجلت البرازيل رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) في يوم واحد بواقع 34918 إصابة في 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 923189 وهو الأعلى في العالم خارج الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الصحة إنه تم أيضا تسجيل 1282 حالة وفاة بمرض (كوفيد- 19) الذي يتسبب فيه فيروس (كورونا)، وذلك منذ آخر إحصائية سجلت يوم الاثنين، لترتفع بذلك حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 45241.