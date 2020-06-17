الرجوب: مركزية فتح تجتمع الجمعة برئاسة الرئيس لمناقشة الرد على "الضم"

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب: إن اللجنة، ستجتمع برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة المقبل، التاسع عشر من الشهر الجاري.



وأوضح الرجوب، أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار انعقاد اللجنة المركزية الدائم؛ لمتابعة التطورات المتعلقة بمشاريع "الضم" الإسرائيلية، واتخاذ القرارات المناسبة؛ للرد على هذه المشاريع التصفوية لقضيتنا، وفقاً لما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية.