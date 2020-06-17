(كورونا) في إسرائيل: 19,637 إصابة و303 حالات وفاة



ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 19,637 إصابة، بينهم 37 بحالة الخطر، وعدد الوفيات 303 حالات.



وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، على تمديد فترة الطوارئ بالبلاد، لمدة 45 يوماً، خوفاً من جولة ثانية لتفشي الفيروس.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وحالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.