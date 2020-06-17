بلدية غزة تتحدث عن "إزعاج" الباعة المتجولين ومقاعد الأكشاك الجديدة على "الكورنيش"





الباعة المتجولون في المناطق السكنية



وقال أبو عبدو في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن البلدية قبل عام، كانت السباقة في موضوع الباعة المتجولين، الذين يستخدمون مكبرات الصوت، وكان الهدف التنظيم على أساس انه يسبب مكرهة صحية وإزعاجاً للمواطنين.



وتابع: في البداية كنا نتحدث عن ظروف غزة الاقتصادية الصعبة، وكان هذا سبب من أسباب السماح للباعة باستخدام الميكروفونات، ولكن في الفترة الأخيرة، ارتأينا بأنه لن يكون هناك منع كامل لهم، بل عملية تنظيم بأن يكون لهم ساعات محددة.



وأضاف أبو عبدو: قررنا الاتفاق مع الباعة، بتخفيض صوت مكبرات الصوت، وتم تطبيق هذا النظام، وبالتالي أصبح أي شخص يتم ضبطه خارج شروط البلدية، والتي أهمها ممنوع استخدام مكبرات الصوت في الأماكن السكنية، وممارسة العمل من الساعة 10 صباحاً حتى ما قبل العشاء.



وأكد منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة، أنه تم ضبط العديد من المخالفين لهذه الشروط، وتم حجز مكبر الصوت في البلدية، مشيراً إلى أنه بسبب امتحانات الثانوية العام، تم احتراز كل شخص يكون معه مكبر صوت، واستخدامه بشكل مستفز للمواطنين.



وقال: تمت مصادرة 400 جهاز منذ بدء الحملة حتى الآن، لكن هذا الموضوع نحن بحاجة إلى تعاون المواطن، والآن نبحث عن آلية، بحيث يستخدم هؤلاء الباعة أسلوباً معيناً دون استخدام مكبر الصوت.



وشدد أبو عبدو على أننا استطعنا التخفيف من هذه المشكلة، وليس القضاء عليها، وهي ترتقي لظاهرة تنتشر في الأماكن السكنية، والبلدية تستقبل نحو ثلاث وأربع شكاوى في اليوم الواحد من هذا الموضوع، ويتم المعالجة مباشرة.



وتابع: نحن مستمرون حتى بعد امتحان الثانوية العامة، من يستخدم مكبر الصوت بشكل غير ملائم سيتم ضبطه.





الباعة المتجولون على شاطئ البحر والكورنيش



وفيما يتعلق بالانتشار لهؤلاء الباعة على شاطئ البحر، قال أبو عبدو: إن هناك سلوكيات كثيرة منتشرة على شارع البحر، ونحن البلدية الأولى التي شكلت وحدة سميت وحدة الضبط السلوكي، تبدأ مهامها الأسبوع المقبل، وستنتشر في شارع البحر والشاطئ والكورنيش.



وأضاف: هذه الوحدة ستعالج مشكلة الباعة المتجولين، وسيمنع استخدام مكبرات الصوت في شارع البحر، سيكون للباعة المتجولين ساحات معينة، ويمنع دخول الحيوانات للسباحة بالبحر.



وتابع: كما سيتم مراقبة تراكم النفايات، وأي أسرة ستكون موجودة ولا تترك المكان نظيفاً يتم توعيتها، بعد ذلك سيتم مخالفتها، فيما سيمنع تواجد الجمال والحصُن في الشاطئ.



وأكد منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة، أن كل الأكشاك التي تم تنظيمها، هدفها وضع الكراسي في المساحة التي حددتها البلدية، وهذه السلوكيات تم ضبطها في اجتماعات كثيرة مع المصطافين والباعة المتجولين، وأصبحت موجودة في وحدة الضبط السلوكي، ولدى الوحدة (بروشور) لتوعية الناس.



وشدد على أننا سنصل إلى نسبة 50% لضبط الواجهة البحرية وضبط سلوك المواطن، وكل حلول البلدية ستكون بمراعاة مع الظروف الاقتصادية للناس، والأشخاص الذين يريدون الرزق من وراء تأجير الخيول والجمال، سيكون لهم مساحة مخصصة لذلك، بعيدة عن المواطنين لأن البحر شهد عدة حوادث متعلقة بهذا الموضوع.



وأكد أبو عبدو، أن البلدية غير بعيدة عن هذه السلوكيات ويتم رصدها، وتحاول أن تخلق حلولاً إبداعية، ولذلك لأول مرة يكون هناك وحدة للضبط السلوكي، خاصة في منطقة الكورنيش؛ نظراً للازدحام الذي يحصل كل عام في هذا المكان.



المقاعد الإسمنتية والأكشاك في الكورنيش



وفميا يتعلق باستحواذ الأكشاك على المقاعد الإسمنتية، قال منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة: إن البلدية أطلقت مشروع الواجهة البحرية قبل أربعة أشهر، وتم تنظيم الأكشاك والاستراحات الموجودة على شاطئ بحر غزة.



وتابع: التنظيم جاء ليس بعيداً عن أصحاب الأكشاك، وهم كانوا مشاركين وصناع قرار، لذلك كان هناك تنظيم لما يقارب من 70 كشكاً موجودة على الكورنيش وشاطئ البحر، حيث يتم متابعتها من قبل البلدية تنظيمياً، والبلدية وفرت لهم الخدمات الأساسية.



وقال أبو عبدو: بالنسبة للمقاعد تم الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن البلدية تحاول سحب المقاعد حتى لا يجد المواطنون أماكن، وبالتالي يذهبون لأصحاب الأكشاك، وهذا غير دقيق.



وأضاف: ما فعلته البلدية، هو أن هناك عدداً من المقاعد غير موزعة بشكل نظامي، وليس لها أهداف، ولا تقدم خدمات لمن يريد أن يجلس على هذه المقاعد، وبالتالي تم إعادة تنظيم لهذه المقاعد، والبلدية تسعى من خلال المشاريع لتزويد الكورنيش بمقاعد.



وأكد أن الذي حدث عملية تنظيم للمقاعد، ونقلها كان بهدف التنظيم، وتم وضعها في أقرب مكان يوجد لديه خدمات، والمكان الذي تم سحب المقاعد منه طبيعته التنظيمية خاص برياضة المشي، ولذلك تم تنظيم المقاعد وعدم أخذها وسلبها، والمواطن سيلمس تغييراً على الواجهة البحرية، وسيكون هناك أنظمة جديدة على مستوى لأول مرة تنفذ على المستوى الإقليمي.



وتابع: سيكون هناك طمر للحاويات الموجودة في الكورنيش تحت الأرض، وسيتم منع الاستخدام الخاطئ للحاويات، لافتاً إلى أن العمل التطويري سيلمسه المواطن، ونحن في البلدية تأخرنا في هذه المشاريع نظراً لتفشي فيروس (كورونا) ويفترض أن تكون هذه المشاريع منتهية.



وأكد أن الهدف من كل ذلك، توفير الراحة للمواطن وليس العكس، وليس ربحياً أو استثمارياً.





خطوط المشاة



وفي سؤال حول أزمة خطوط المشاة، قال أبو عبدو: إن البلدية في الفترة الأخيرة، عملت الإشارة الضوئية الذكية، والتي يُمكن للمواطن استخدامها، ويكون لديه التحكم، حيث إن كان هناك تجمع للمواطنين، يستطيع الضغط على خط المشاة.





خاص دنيا الوطن- هيثم نبهانتحدث م. أحمد أبو عبدو، منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، عن العديد من القضايا التي تهم المواطنين.ومن بين هذه القضايا ما يتعلق بالأكشاك التي تم تأجيرها خلال الفترة الأخيرة في شارع البحر، واستحواذ الأكشاك على المقاعد الإسمنتية، وانتشار الباعة المتجولين على الشارع نفسه، بالإضافة إلى ارتفاع أصوات الباعة المتجولين المستخدمين للميكروفونات في الأماكن السكنية.