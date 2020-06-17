مستوطن يُجرّف 300 دونم بمنطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا

رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطن من (مفؤوت يريحو) المجاورة لمنطقة عرب المليحات، شمال غرب أريحا، صباح اليوم الأربعاء، على تجريف وسرقة دونمات من أراضي المواطنين هناك.

وقال حسن مليحات، وهو أحد سكان المنطقة: إن المستوطن اقتحم منطقة عرب المليحات للمرة الثالثة، وشرع بتجريف 300 دونم من الأراضي بغية السيطرة عليها، بحراسة قوات من شرطة الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد صادرت سابقًا، بركسات تعود ملكيتها لمواطنين في المنطقة، وهدمت عدداً من الخيام وغرف الزينكو، لتهجير السكان من أراضيهم.