المستوطنات أولًا.. الكشف عن مراحل الضم المتدرج بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، النقاب عن مراحل تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية، المزمع تنفيذه بالأول من تموز/ يوليو المقبل.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس إمكانية تنفيذ مخطط الضم بالضفة الغربية، على مرحلتين.



وأضافت، أنه وفقاً للمقترح الجديد، سيبدأ الضم أولاً بالمستوطنات الكبرى، بنسبة 10% من مساحة الضفة، وفي المرحلة الثانية، ضم 20% من المناطق بالضفة، بما فيها الأغوار.



ولفتت الصحيفة، إلى أن إسرائيل، ستعمل على مطالبة الفلسطينيين بالعودة للمفاوضات، بين المرحلتين، وأن هدف هذا المقترح هو تقليل التوتر مع الأردن، والانتقادات الدولية لإسرائيل.



وأشارت، إلى أنه تم تحويل هذا المقترح إلى الجانب الأمريكي، لمعرفة موقف الإدارة الأمريكية منه، بدون تحديد خرائط الضم النهائية حتى هذه اللحظة.