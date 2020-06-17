وزارة الزراعة تؤكد استمرارها في زيادة مساحة الأراضي المزروعة وحمايتها

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الزراعة، استمرارها في زيادة مساحة الأراضي

المزروعة، وحمايتها من التدهور من خلال الاستصلاح، والتأهيل والتحريج، واستزراع المراعي.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يصادف السابع عشر من حزيران/ يونيو من كل عام: إن المساحة المستصلحة والمحرجة في الموسم الزراعي 2019/2020 قدرت بـ 11 ألف دونم، مشيرة إلى أنها قامت بتوزيع ما يقارب 900 ألف شتلة حرجية ومثمرة على المزارعين.



كما واصلت الوزارة، العمل على تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم من خلال شق وتأهيل طرق زراعية جديدة بطول 263 كم وزيادة المياه الزراعية من خلال إنشاء آبار وخزانات معدنية وبرك.



ويُحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سنوياً، بهدف تعزيز الوعي العام بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة التصحر.



ويعد هذا اليوم لحظة فريدة؛ للتذكير بأنه يمكن الحد من تدهور الأراضي في فلسطين، وزيادة الغطاء النباتي والإنتاجية من خلال زراعة غابات ومراعٍ جديدة، وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية، وتحسين طرق الحصاد المائي، ومنع انجراف التربة إلا أن تأهيل هذه الموارد الطبيعية، التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، تحتاج إلى جهود وميزانيات كبيرة.