رئيس بلدية بيتونيا يدعو لاستراتيجية جامعة لمواجهة مخططات الضم وتفعيل نهج المقاطعة

رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس بلدية بيتونيا، ربحي دولة، إلى ضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة؛ لمواجهة مخططات الضم و(صفقة القرن) الأمريكية، بما يشمل تثبيت المواطن على أرضه، وتعزيز صموده فيها.



وطالب دولة بتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود شعبنا، ووضع برامج مشتركة لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة التي تتطلب الصبر والثبات، والعمل ببرنامج مشترك، يثبت المواطن في أرضه لاسيما في المناطق المهددة بالمصادرة، مشيراً إلى أهمية العمل وبشكل فوري؛ لتفعيل حملة مقاطعة بضائع الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني، وتعميم الفكرة على كافة الأرض الفلسطينية، وتجريم كل من يتاجر أو يتعامل بالمنتوجات الإسرائيلية ككل.



ودعا دولة الحكومات العربية والإسلامية، لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة مخطط الضم و(صفقة القرن)، والعمل على نصرة القضية الفلسطينية إقليميًّا ودوليًّا، ومحاربة وتجريم التطبيع، ووقف أي شكل من أشكال التواطؤ أو التساوق مع (صفقة القرن).