شعث: الملك عبدالله أرسل الأموال للسلطة ثاني أيام انتفاضة 2000 والعرب الآن لايدعموننا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني: إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تعود القيادة الفلسطينية إلى مسار المفاوضات، تحت ظلال الإدارة الأمريكية الحالية، مُبينًا أن المفاوضات من جهات دولية أخرى كالرباعية الدولية أو الأمم المتحدة ممكنة، شريطة أن تكون قائمة على أساس القانون الدولي، والاتفاقات السابقة، وقرارات الأمم المتحدة.



وأوضح شعث لـ"دنيا الوطن"، أنه قبل الحديث عن مفاوضات، يجب أن يتم وقف وبشكل كامل النشاطات والإجراءات الإسرائيلية، والغاء (صفقة ترامب)، بكل ما تمخض عنها، بما فيه موضوع ضم أجزاء من الضفة الغربية، والأغوار، لكن في الوقت الحالي نتمسك بقرار وقف اتفاق أوسلو.



وأضاف: أنه يجب كذلك وقف كامل للاستيطان، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، متسائلًا: "على أي عملية سلام يتحدث الإسرائيليون، وهم يسرقون الأرض بشكل لصوصي لم يحدث في العالم كله، لذلك لا التزام بأوسلو إلا إذا التزمت إسرائيل بكل شيء".



وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية، ستتحرك شعبيًا وعربيًا ودوليًا، وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا؛ لمواجهة مشاريع الضم اللصوصية، كما أن القيادة، ستعمل في الفترة المقبلة لاستعادة الوحدة الوطنية.



وبيّن شعث، أن القيادة الفلسطينية، طالبت مجددًا دول الاتحاد الأوروبي؛ بالاعتراف بدولة فلسطين، وتهديد إسرائيل بفرض عقوبالت عليها، وألا تكتفي بالبيانات، لافتًا إلى أن العرب كذلك عليهم دور لمساندة السلطة الفلسطينية، وإذا لم يكونوا قادرين على مواجهة إسرائيل، فعليهم أن يساعدونا بالمال.



وتحدث عن أسباب عدم اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، رغم تلويحها بذلك، وقال: إن هذه الدول تخشى الولايات المتحدة الأمريكية وعقوباتها، وكذلك ألمانيا لا تُريد أن تبتزها إسرائيل بقضية المحرقة النازية (هولوكوست)، لافتًا إلى أن اعتراف أوروبا، يحتاج مزيداً من العمل، خصوصًا وأن بعض الدول لها مصالح مع إسرائيل وهذا يحتاج من العرب ضغطًا كبيرًا، لا سيما وأن فقط من اعتراف بفلسطين، هم أربع دول "السويد، وأيسلندا، وقبرص، ومالطا".



واستذكر شعث اندلاع شرارة الانتفاضة الثانية، عندما كان وزيرًا للخارجية، واقتحم أريئيل شارون وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك، المسجد الأقصى، وعلى الفور أرسل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، طائرته الخاصة لتقله، وسأله كم تحتاجون من الأموال تساندكم؟



وختم شعث حديثه، بالقول: "الدول العربية غير القادرة أن تُعلن موقفها المساند للشعب الفلسطيني، بسبب تهديدات ترامب، وتضغط على الدول الأخرى، كي ترسل أموالاً إلى السلطة في ظل الأزمة المالية الراهنة.