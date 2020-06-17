زوارق الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ السودانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين، اليوم الأربعاء، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فتحت نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين على بعد 3 أميال غرب السودانية.
وأفادت اللجنة، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مراكب الصيادين، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.
أعلنت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين، اليوم الأربعاء، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فتحت نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين على بعد 3 أميال غرب السودانية.
وأفادت اللجنة، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مراكب الصيادين، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.
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