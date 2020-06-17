زوارق الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ السودانية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين، اليوم الأربعاء، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فتحت نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين على بعد 3 أميال غرب السودانية.



وأفادت اللجنة، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مراكب الصيادين، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.