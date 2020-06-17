الصحة تُعلن عن آخر إصابات (كورونا) بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكلية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة رام الله.



وأفادت الوزيرة الكيلة في تصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أن الإصابة، تعود لشاب يبلغ من العمر (29 عاماً)، وهو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقاً في محافظة الخليل.



وكشفت الوزيرة، أن الإصابة الأخيرة، رفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.



وأعلنت وزيرة الصحة، مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، إصابتين من محافظة بيت لحم، أما الإصابة الثالثة فهي من محافظة رام الله.