الكيلة: إغلاق أقسام الباطنة وغسيل الكلى والطوارئ بمستشفى الخليل الحكومي "مؤقتا" للتعقيم

مستشفى الخليل الحكومي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، إغلاق قسم الباطني وقسم غسيل الكلى وقسم الطوارئ في مستشفى الخليل الحكومي "مؤقتا" لفترات مختلفة لغايات تعقيمها بعد مراجعة مصابين بفيروس كورونا فيها.



وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة، صباح اليوم الأربعاء، إنه ولغايات الصحة والسلامة العامة، فقد تقرر إغلاق قسم الباطني منذ يوم أمس وحتى صباح يوم السبت المقبل، إضافة لإغلاق قسم غسيل الكلى في الطابق الثاني من اليوم وحتى صباح السبت، وقسم الطوارئ من صباح اليوم وحتى الساعة 6:00 من مساء اليوم.