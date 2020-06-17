سفارة فلسطين بالقاهرة تُعلّق عملها لمدة أسبوع بسبب (كورونا)



وقالت: إن سفير فلسطين في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، وكافة مستشاري وموظفي السفارة والمندوبية، والقنصلية العامة الفلسطينية بمدينة الإسكندرية، تقدموا "بخالص العزاء والمواساة القلبية للزميل محمد قدورة وأسرته".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية، مساء أمس الثلاثاء، تعليق الدوام بدءًا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع قابل للتمديد.وأفادت السفارة في تصريح صحفي، أن التعليق جاء لحين إجراء فحص طبي لأحد موظفين السفارة، الذي توفت والدته نتيجة إصابتها بفيروس (كورونا)، ومخالطته فريق الطوارئ بالسفارة والمندوبية، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.