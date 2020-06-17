الخارجية: تعليق العمل بالسفارة والمندوبية في القاهرة لمدة أسبوع





وتابعت، على الفور، وجه وزير الخارجية والمغتربين، د رياض المالكي، تعليماته إلى السفير دياب اللوح، بتعليق الدوام في السفارة والمندوبية بدءاً من صباح هذا اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوع قابل للتمديد، وأصدر تعليماته بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف، ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم جميعاً، وصحة وسلامة المراجعين.





كما وجه الوزير المالكي، بتعقيم السفارة والمندوبية فوراً، وأن الوزارة إذ تتقدم بالتعزية للموظف محمد قدورة وأسرته، فإنها تتمنى السلامة لجاليتنا وطلبتنا، وعموم العاملين في السفارة والمندوبية.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية، انه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في جمهورية مصر العربية، بسبب فيروس (كورونا)، وهي والدة أحد موظفي سفارة دولة فلسطين في القاهرة.