جرافات الاحتلال تهدم منازل ومنشآت في بلدة أبوديس

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منشآت قرب جامعة القدس في أبو ديس، وفي المنطقة الوقعة بين البلدة وقرية السواحرة شرق القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال، هدمت بركساً تعود ملكيته للمواطن داوود سلامة شقيرات، وبناء قيد الإنشاء، ومحلات تجارية تعود ملكيتها للمواطن طارق السرخي، كما هدمت بناء سكنياً قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنين علي صوان، ومحمد الأعرج.

وأضاف الشهود، أن جرافات الاحتلال، هدمت سوراً من الملعب التابع لجامعة القدس في أبو ديس.