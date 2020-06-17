غزة: حادثا سير نتج عنهما إصابتان خلال 24 ساعة





وسجل لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثا سير نتج عنهما إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



وطالبت الدائرة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن حالة الطرق لهذا الصباح، حيث أفادت بوجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.