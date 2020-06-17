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شؤون فلسطينية

وتيرتها تتصاعد.. ثلاث جرائم قتل في الداخل الفلسطيني خلال 24 ساعة

وتيرتها تتصاعد.. ثلاث جرائم قتل في الداخل الفلسطيني خلال 24 ساعة
صورة الضحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي الشاب محمد رائد وتد من قرية (جت) المثلث داخل أراضي الـ 48، متأثراً بجروحه الخطيرة، نتيجة تعرضه لجريمة طعن في مدينة باقة الغربية، ليل الثلاثاء.

وكان الشاب قد أدخل إلى المستشفى، بعد تعرضه للطعن، ليعلن عن وفاته لاحقاً، وليرتفع عدد القتلى منذ يوم أمس إلى ثلاثة، بعد قتل الشاب فريد رامي خلاف في العشرينيات من عمره، فيما أصيب فتى (13 عاماً) بجروح حرجة، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في يافا، وفي كفر ياسيف، تعرض الشاب أدهم ناطور (20 عاماً) لجريمة إطلاق نار، أسفرت عن مقتله متأثراً بجروحه الخطيرة، وفق (عرب 48). 

37 ضحية في جرائم القتل منذ مطلع العام

قتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 37 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، آخرهم ضحية جريمة القتل من جت المثلث.

والضحايا هم: أدهم ناطور وفريد خلاف من كفر ياسيف ويافا في 16 حزيران/ يونيو، وخليل خليل (28 عامًا) يوم 10 حزيران/ يونيو، ورائد عبد اللطيف (40 عاماً) وجبريل عكاشة (41 عاماً) ونهاد الشمالي (28 عاماً) يوم 6 حزيران/ يونيو، وأمير أمون (24 عاماً) من يركا يوم 27 أيار/ مايو، ويوسف محمد حصارمة (60 عاماً) من البعنة يوم 26 أيار/ مايو، وصالح فوزي جربان (26 عاماً) من جسر الزرقاء يوم 18 أيار/ مايو، وعبد الرحيم شلباية (60 عاماً) من قلنسوة يوم 17 أيار/ مايو، وعميد فاضل في الثلاثينات من عمره من المغار يوم 15 أيار/ مايو، ونور شحدة أبو القيعان (20 عاماً) من حورة يوم 13 أيار/ مايو، ومصطفى درويش يونس (26 عاماً) من عارة يوم 13 أيار/ مايو، ومحمود مؤيد عدوي (29 عاماً) من طرعان يوم 10 أيار/ مايو، وعوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة (28 و40 عاماً) من عسفيا يوم 9 أيار/ مايو، وسلامة أبو كف (40 عاماً) في بئر السبع يوم 7 أيار/ مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاماً) من أم الفحم يوم 5 أيار/ مايو، وميرفت دسوقي (48 عاماً) من اللد يوم 17 نيسان/ أبريل، ومحمد مصباح من أم الفحم يوم 9 نيسان/ أبريل، وأشرف خالد حامد (30 عاماً) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، وتمام جبالي (84 عاماً) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، ومحمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، وزمزم محاميد (19 عاماً) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، ومحمد الشمالي (35 عاماً) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، ومحيي الدين هشام بدران (33 عاماً) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، ونسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، ونبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، ورسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، وعودة أبو جليدان (42 عاماً) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، ومحمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاماً) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، وشادية أبو سريحان (35 عاماً) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، وساهر أبو القيعان (25 عاماً) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، وحمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، ومحمود العطاونة العبيد (16 عاماً) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.

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