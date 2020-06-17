الاحتلال يعتقل فتيين من دورا جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتيين من بلدة دورا جنوب الخليل.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة دورا، واعتقلت الفتى مصطفى سمير الزير (16 عاماً)، ومجدي فواز الرجوب (16 عاماً)، بعد أن داهمت منزليهما.



وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال، مدخلي بلدة دورا ومخيم الفوار المؤديين إلى الشارع الالتفافي الذي يصل إلى مستوطنة (عتنائيل) جنوب المدينة، لتأمين سباق دراجات هوائية للمستوطنين.