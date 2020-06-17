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الاحتلال يُعيق حركة المواطنين على مدخل قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية

الاحتلال يُعيق حركة المواطنين على مدخل قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركة المواطنين على مدخل قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً على مدخل القرية، ما أدى إلى عرقلة حركة المركبات الخارجة من القرية والداخلة إليها.

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