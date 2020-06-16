شؤون فلسطينية

إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب بالقدس

إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها، تعاملت مع خمس إصابات في كفر عقب، أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والخامسة ناجمة عن السقوط خلال مطاردة جنود الاحتلال للمواطنين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين ويمنع مصلين من الوصول للمسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين ويمنع مصلين من الوصول للمسجد الأقصى

وزيرة الصحة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم ورام الله

وزيرة الصحة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم ورام الله

شاهد: هروب قوات الاحتلال من حجارة الشبان في بلدة العيسوية بالقدس

شاهد: هروب قوات الاحتلال من حجارة الشبان في بلدة العيسوية بالقدس

الخارجية: 140 حالة وفاة و2047 إصابة بصفوف جالياتنا في العالم

الخارجية: 140 حالة وفاة و2047 إصابة بصفوف جالياتنا في العالم

إذاعة إسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

إذاعة إسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

نافذ عزام: يجب البحث عن وسائل لعقد الإطار القيادي وأخذ الاحتياطات اللازمة بشأن (كورونا)

نافذ عزام: يجب البحث عن وسائل لعقد الإطار القيادي وأخذ الاحتياطات اللازمة بشأن (كورونا)

رئيس الوزراء البريطاني: نُعارض بشدة مخططات إسرائيل بالضم

رئيس الوزراء البريطاني: نُعارض بشدة مخططات إسرائيل بالضم

الصحة: إغلاق قسم الباطنة بمستشفى الخليل والعيادات الخارجية بالهلال الأحمر برام الله

الصحة: إغلاق قسم الباطنة بمستشفى الخليل والعيادات الخارجية بالهلال الأحمر برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب بالقدس

إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب بالقدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين ويمنع مصلين من الوصول للمسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين ويمنع مصلين من الوصول للمسجد الأقصى

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

فلسطين تُسجّل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

فلسطين تُسجّل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة انتشار (كورونا)

منوعات

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

عربي

الأردن: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بـ(كورونا)

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

وزير الري السوداني: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لمفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لمفاوضات سد النهضة