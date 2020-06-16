إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب بالقدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر عقب، شمال القدس المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها، تعاملت مع خمس إصابات في كفر عقب، أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والخامسة ناجمة عن السقوط خلال مطاردة جنود الاحتلال للمواطنين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.