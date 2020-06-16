الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين ويمنع مصلين من الوصول للمسجد الأقصى

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء على المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء صلاة العشاء.



وانتشر جنود الاحتلال بكثافة في طريق الوادي، كما اعتقلوا الشابين محمود الترياقي، وعبد الرحمن البشيتي من باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى.



واعتدى جنود الاحتلال على الشاب البشيتي، خلال اعتقاله واقتياده إلى مراكز التحقيق، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



كذلك اختطفت وحدة من المستعربين، تسللت بسيارة مدنية إلى حي عبيد ببلدة العيساوية في القدس المحتلة، الطفل عبد الله رأفت محمود، بالتزامن مع مواجهات، اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي تعرضت لوابل من الحجارة، أجبرتها على الانسحاب من الحي.



سبق ذلك اندلاع مواجهات في حي المطار شمال القدس المحتلة، بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اعتلت أسطع المنازل، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين.