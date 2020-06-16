الصحة المصرية: 94 حالة وفاة و1567 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 94 حالة وفاة، و1567 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي لها: "إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية بـ (كورونا) ارتفع ليصبح 14144 حالة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم، هو 47856 حالة من ضمنهم 12392 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و1766 حالة وفاة.



وأضافت الوزيرة: إن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء لصرف الأدوية للمرضى، أصحاب الأمراض المزمنة.



وقالت زايد، إن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس (كورونا) هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، كما أعلنت عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضافت: إن نسب الإصابات في مصر بفيروس (كورونا) المستجد في الرجال أعلى من السيدات؛ لتصل إلى 55% مقارنة ب 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ 60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية فوق الـ 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية فوق الـ 70 سنة تبلغ 7% فقط.