وزيرة الصحة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم ورام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، بمحافظتي بيت لحم ورام الله.



وأشارت الكيلة في تصريح لها، إلى أن اصابتين من محافظة بيت لحم، أما الإصابة الثالثة من محافظة رام الله، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 698 إصابة.