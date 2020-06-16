شؤون فلسطينية

الخارجية: 140حالة وفاة و2047 اصابة بصفوف جالياتنا في العالم

الخارجية: 140حالة وفاة و2047 اصابة بصفوف جالياتنا في العالم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، بصفوف أبناء جاليتنا في السعودية ومصر.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة ارتفعت في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 140 حالة، و2047 اصابة، و1211 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الاميركية، بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 60 حالة، وعدم تسجيل إصابات جديدة، ليبقى عدد الإصابات 854، وتسجيل حالتي تعافي ليرتفع عدد المتعافين الى 362.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن كامل محمد عوض شنتف (82 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 6.

وأشارت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية الفلسطينية للمواطنين، رضوان عبدالله سعيد الحرتاني (62 عاماً)، والمواطنة فاطمة صالح عبد الرحمن الحرتاني (85عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 29، ورصدت تعافي 5 حالات جديدة ليرتفع عدد الحالة المتعافية تماما الى 20.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف الطلبة، منها إصابتين لطالبتين مقيمتان في الحي الجامعي، واصابتين لطالبين آخرين، ليرتفع عدد الإصابات الى 12.

وقامت السفارة بعمل جميع التنسيقات اللازمة ونجحت في تأمين اجلاء 3 طلبة فلسطينيين من المقيمين في لبنان مع زملائهم اللبنانيين، بالتنسيق والتعاون مع سفير الجمهورية اللبنانية في الجزائر.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل تسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية بجنوب البرازيل، وهي تخضع للحجر الصحي المنزلي واوضاعها مستقرة، ليرتفع عدد الاصابات بذلك الى 40.

وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية على سلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين والكادر وعائلاتهم، وعدم إصابة أي فلسطيني حتى الآن، وتتواصل مع الطلبة والجالية من خلال المجموعة التي تم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتستمر في تقديم كافة الخدمات والمساعدات وفق إمكانياتها للطلبة المحتاجين والعائلات المستورة، وأوضاع العالقين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن وتعمل على تحديث قوائمهم.

كما تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بولندا اوضاع الجالية وتطمئن أن الجميع بخير، وبعدم تسجيل اية إصابة في صفوفها، وحالة مواطن مقيم كانت قد اختفى خلال الاسبوع الماضي، وأنه بعد البحث والتقصي، والتواصل مع العائلة تم العثور عليه.

أخبار ذات صلة

إذاعة اسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

إذاعة اسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

عزام: يجب البحث عن وسائل لعقد الإطار القيادي مع أخذ الاحتياطات اللازمة بشأن (كورونا)

عزام: يجب البحث عن وسائل لعقد الإطار القيادي مع أخذ الاحتياطات اللازمة بشأن (كورونا)

رئيس الوزراء البريطاني: نعارض بشدة مخططات اسرائيل بالضم

رئيس الوزراء البريطاني: نعارض بشدة مخططات اسرائيل بالضم

قرار بإغلاق قسم الباطنة بمستشفى الخليل والعيادات الخارجية بالهلال الأحمر برام الله

قرار بإغلاق قسم الباطنة بمستشفى الخليل والعيادات الخارجية بالهلال الأحمر برام الله

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)

بأوامر عُليا.. أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية للضفة

بأوامر عُليا.. أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية للضفة

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

منوعات

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

عربي

الأردن: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بـ(كورونا)

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

وزير الري السوداني: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لمفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لمفاوضات سد النهضة