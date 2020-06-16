شؤون فلسطينية

نافذ عزام: يجب البحث عن وسائل لعقد الإطار القيادي وأخذ الاحتياطات اللازمة بشأن (كورونا)

نافذ عزام: يجب البحث عن وسائل لعقد الإطار القيادي وأخذ الاحتياطات اللازمة بشأن (كورونا)
الشيخ نافذ عزام
خاص دنيا الوطن
أكد نافذ عزام، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد، خطوة مهمة جداً في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن تفشي فيروس (كورونا) لا يبرر عدم عقد اللقاء.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "نحن في الجهاد الإسلامي، نرى أن هذه الخطوة مهمة جداً لإحداث انفراج داخلي وإرسال رسائل لأعدائنا، بأن الفلسطينيين يجتمعون، وأنهم يسعون من أجل التوافق بمواجهة هذه الأخطار و(صفقة القرن) ومواجهة التلويح بالضم، ويجب أن يكون هناك موقف من الفلسطينيين.

وشدد على أن الدعوة لاجتماع قيادي على مستوى الأمناء العامين بالنسبة للفلسطينيين، إجراء لا بد منه لإيصال هذه الرسائل، وإحداث انفراج داخلي، مشيراً إلى أن مجرد عقد هذا الاجتماع سيحول الأجواء في الساحة الفلسطينية، باتجاه التفاهم والتخفيف من الاحتقان الداخلي.

وفي رده على التصريحات التي تصف الدعوة لاجتماع الإطار القيادي في هذا التوقيت، بأنها "غير عملية" بسبب فيروس (كورونا)، أكد عزام أن البدائل لن تكون مستحيلة، بمعنى التفكير بطريقة عقد مثل هذا الاجتماع.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "نعم هناك جائحة (كورونا) ونحن مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، لكن أيضاً يجب البحث عن وسائل وآليات لعقد هذا الاجتماع.

وفيما يتعلق بجهود إنهاء الانقسام، قال عزام: إنه طوال الفترة الماضية، بُذلت جهود كبيرة، ونحن لا نستطيع أن نوجه الاتهام لطرف بعينه، و"نظن أن الفرصة لا زالت قائمة من أجل تقريب المواقف أكثر، والخروج من حالة الانقسام، نتصور أن خطر الضم يجب يدفعنا أكثر للالتقاء، ووجود توافق داخلي".

وتابع: هناك خطوات قامت بها (حماس) وهي إيجابية، والفرصة مهيأة لعقد اجتماع، يشارك فيه الجميع، لنصل لموقف مشترك لمواجهة خطر الضم.

وأضاف: الخطر لا يهدد غزة فقط، وإنما يهدد كل الفلسطينيين، والسلطة نفسها ليست بمنأى عن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل حالياً، ومن الواضح أن إسرائيل لا تثق بأحد من الفلسطينيين، وتنظر إليهم بأنهم أعداء وهذا "يدفعنا للخروج بموقف مشترك لمواجهة هذه الأخطار".

وختم عزام: أن أهم خطوة هو التقاء الفلسطينيين، وعقد اجتماع قيادي، والأهم خطوة الاتفاق على موقف مشترك؛ لمواجهة مخطط الضم.

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