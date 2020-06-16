رئيس الوزراء البريطاني: نعارض بشدة مخططات اسرائيل بالضم



من ناحية أخرى اجتمعت اليوم لجنة فلسطين المنبثقة عن مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة لتنسيق الجهود في بريطانيا وحث الحكومة البريطانية على أخذ خطوات استباقية تمنع اسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقد قال زملط في الاجتماع إن قيام اسرائيل بهذه الخطوة ينبغي أن يتم الرد عليه بصورة حازمة تشمل عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد اسرائيل.