رئيس الوزراء البريطاني: نعارض بشدة مخططات اسرائيل بالضم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية "تعارض بشدة" قيام اسرائيل بضم أراضي فلسطينية محتلة.
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية "تعارض بشدة" قيام اسرائيل بضم أراضي فلسطينية محتلة.
وقال: "ما تقترح عمله اسرائيل هو بمثابة انتهاك للقانون الدولي ونحن نعارضه بشدة كما اننا نؤيد بشكل راسخ حل الدولتين وسنستمر في في موقفنا هذا".
وكان عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت عن حزب المحافظين الحاكم قد قال في جلسة برلمانية أن التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي سيتعرض الى "إختبار" بعد أسبوعين عندما تقوم اسرائيل بضم أراضي فلسطينية محتلة، مطالبا بفرض "عقوبات حقيقية" على اسرائيل في حال انتهاكها القانون الدولي.
بدوره رحب الدكتور حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، بموقف رئيس الوزراء البريطاني، قائلا: "إن المطلوب هو منع مخططات الضم من خلال خطوات استباقية وعلى رأسها فرض عقوبات على اسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدا أن اسرائيل لن تتراجع بدون ان يكون للضم عواقب وخيمة.
ويأتي سؤال عضو البرلمان في خضم حملة في بريطانيا لتحفيز الرأي العام البريطاني والأحزاب السياسية والمجمتع المدني من أجل وضع اسرائيل أمام مسؤولياتها ومنع عملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد التقى السفير زملط بممثلين عن كافة الأحزاب البريطانية في البرلمان البريطاني من بينهم عضو البرلمان كريسبين بلانت بالاضافة الى المنظمات التي تعمل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني مثل منظمة مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) وحملة التضامن مع فلسطين وشبكة التوأمات مع المدن الفلسطينية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة تداعيات أزمة الضم.
وقد قال زملط في الاجتماع إن قيام اسرائيل بهذه الخطوة ينبغي أن يتم الرد عليه بصورة حازمة تشمل عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد اسرائيل.
من ناحية أخرى اجتمعت اليوم لجنة فلسطين المنبثقة عن مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة لتنسيق الجهود في بريطانيا وحث الحكومة البريطانية على أخذ خطوات استباقية تمنع اسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت عن حزب المحافظين الحاكم قد قال في جلسة برلمانية أن التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي سيتعرض الى "إختبار" بعد أسبوعين عندما تقوم اسرائيل بضم أراضي فلسطينية محتلة، مطالبا بفرض "عقوبات حقيقية" على اسرائيل في حال انتهاكها القانون الدولي.
بدوره رحب الدكتور حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، بموقف رئيس الوزراء البريطاني، قائلا: "إن المطلوب هو منع مخططات الضم من خلال خطوات استباقية وعلى رأسها فرض عقوبات على اسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدا أن اسرائيل لن تتراجع بدون ان يكون للضم عواقب وخيمة.
ويأتي سؤال عضو البرلمان في خضم حملة في بريطانيا لتحفيز الرأي العام البريطاني والأحزاب السياسية والمجمتع المدني من أجل وضع اسرائيل أمام مسؤولياتها ومنع عملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد التقى السفير زملط بممثلين عن كافة الأحزاب البريطانية في البرلمان البريطاني من بينهم عضو البرلمان كريسبين بلانت بالاضافة الى المنظمات التي تعمل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني مثل منظمة مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) وحملة التضامن مع فلسطين وشبكة التوأمات مع المدن الفلسطينية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة تداعيات أزمة الضم.
وقد قال زملط في الاجتماع إن قيام اسرائيل بهذه الخطوة ينبغي أن يتم الرد عليه بصورة حازمة تشمل عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد اسرائيل.
من ناحية أخرى اجتمعت اليوم لجنة فلسطين المنبثقة عن مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة لتنسيق الجهود في بريطانيا وحث الحكومة البريطانية على أخذ خطوات استباقية تمنع اسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعليقات