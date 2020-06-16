شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء البريطاني: نعارض بشدة مخططات اسرائيل بالضم

رئيس الوزراء البريطاني: نعارض بشدة مخططات اسرائيل بالضم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية "تعارض بشدة" قيام اسرائيل بضم أراضي فلسطينية محتلة. 

وقال: "ما تقترح عمله اسرائيل هو بمثابة انتهاك للقانون الدولي ونحن نعارضه بشدة كما اننا نؤيد بشكل راسخ حل الدولتين وسنستمر في في موقفنا هذا".

وكان عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت عن حزب المحافظين الحاكم قد قال في جلسة برلمانية أن التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي سيتعرض الى "إختبار" بعد أسبوعين عندما تقوم اسرائيل بضم أراضي فلسطينية محتلة، مطالبا بفرض "عقوبات حقيقية" على اسرائيل في حال انتهاكها القانون الدولي.

بدوره رحب الدكتور حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، بموقف رئيس الوزراء البريطاني، قائلا: "إن المطلوب هو منع مخططات الضم من خلال خطوات استباقية وعلى رأسها فرض عقوبات على اسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدا أن  اسرائيل لن تتراجع بدون ان يكون للضم عواقب وخيمة.

ويأتي سؤال عضو البرلمان في خضم حملة في بريطانيا لتحفيز الرأي العام البريطاني والأحزاب السياسية والمجمتع المدني من أجل وضع اسرائيل أمام مسؤولياتها ومنع عملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد التقى السفير زملط بممثلين عن كافة الأحزاب البريطانية في البرلمان البريطاني من بينهم عضو البرلمان كريسبين بلانت بالاضافة الى المنظمات التي تعمل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني مثل منظمة مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) وحملة التضامن مع فلسطين وشبكة التوأمات مع المدن الفلسطينية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة تداعيات أزمة الضم.

وقد قال زملط في الاجتماع إن قيام اسرائيل بهذه الخطوة ينبغي أن يتم الرد عليه بصورة حازمة تشمل عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد اسرائيل.

من ناحية أخرى اجتمعت اليوم لجنة فلسطين المنبثقة عن مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة لتنسيق الجهود في بريطانيا وحث الحكومة البريطانية على أخذ خطوات استباقية تمنع اسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة

الخارجية: 140حالة وفاة و2047 اصابة بصفوف جالياتنا في العالم

الخارجية: 140حالة وفاة و2047 اصابة بصفوف جالياتنا في العالم

إذاعة اسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

إذاعة اسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

عزام: يجب البحث عن وسائل لعقد الإطار القيادي مع أخذ الاحتياطات اللازمة بشأن (كورونا)

عزام: يجب البحث عن وسائل لعقد الإطار القيادي مع أخذ الاحتياطات اللازمة بشأن (كورونا)

قرار بإغلاق قسم الباطنة بمستشفى الخليل والعيادات الخارجية بالهلال الأحمر برام الله

قرار بإغلاق قسم الباطنة بمستشفى الخليل والعيادات الخارجية بالهلال الأحمر برام الله

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

حمد: وزارة شؤون المرأة تعمل على السياسات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)

بأوامر عُليا.. أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية للضفة

بأوامر عُليا.. أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية للضفة

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

منوعات

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

عربي

الأردن: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بـ(كورونا)

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

وزير الري السوداني: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لمفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لمفاوضات سد النهضة