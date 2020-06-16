قرار بإغلاق قسم الباطنة بمستشفى الخليل والعيادات الخارجية بالهلال الأحمر برام الله

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إغلاق قسم الباطني في مستشفى الخليل الحكومي والعيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في البيرة.





وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن ذلك بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا داخلهما، مشيرةً إلى أن المصابة التي أعلن عنها في مدينة رام الله كانت قد دخلت العيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في رام الله.





وأضافت الوزيرة: "مصابان من الخليل يُعالجان داخل قسم الباطني في مستشفى الخليل الحكومي"، موضحةً أنه سيتم الحجر على جميع الموجودين في هذين القسمين وكل من تواجد فيهما خلال فترة وجود المرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لمدة 14 يوماً، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

رام الله - دنيا الوطن