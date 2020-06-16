الفتياني: المرحالة الحالية هي الأخطر وتتطلب وحدة الصف الوطني لمواجهة محاولات التصفية

جاء ذلك خلال إجتماع جماهيري، عقد اليوم الثلاثاء، في مقر محافظة أريحا والأغوار بحضور، المحافظ جهاد أبو العسل، وممثلي التجمعات بالأغوار الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية، وكوادر حركة فتح بالمحافظة.





وأشار الفتياني، إلى أن الكل الفلسطيني وفي الطليعة حركة فتح ستقاوم وتحبط قرار الضم بكل وسائل المقاومة الشعبية المتاحة وتصعيد الاشتباك السياسي في المحافل الدولية.



وأكد أن المرحلة الحالية من أخطر مراحل التي تمر على الشعب

الفلسطيني وتتطلب التعالي على الجراح ووحدة ولحم الصف الوطني وان يصطف الكل الفلسطيني لمواجهة كل محاولات التصفية والمشاريع المشبوهة من هنا او هناك مؤكدا ان كوادر وعتاصر الحركة فتح واعضاء لجنتها المركزية يتصدرون موقف الدفاع عن المكتسبات الوطنية والمشروع الوطني بالحرية والاستقلال. ومعها قوي وقصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكل فلسطيني ولاءه لفلسطين.



وطالب الفتياني الكل الفلسطيني بالحشد الجماهيري والوطني ليوم 22 من الشهر الجاري وهو يوم الاعلان بدء مشروع وطني لمقاومة سلمية شعبية تتصاعد بالتدريج وفقا لبرامج وطنية لإفشال وإسقاط ما يسمى بقرار الضم وانه جرى اختيار الاغوار كعنوان وبداية، منوها إلى انه يجري حشد دبلوماسي وحضور العديد من قناصل وممثلي الدول الاوروبية والدول الصديقة والأشقاء العرب, في رسالة واضحة بان ما تقوم او تعتزم القيام به سلطات الاحتلال هو مخالف لكل الاتفاقات والقانون الدولي والإنساني.



وشدد المحافظ ابو العسل ان الارادة الفلسطينية عصية على الكسر وان الشعب الفلسطيني ملتف حول حول قيادته التاريخية للشعب الفلسطيني وتمسكها الصلك بالثوابت الفلسطينية.



ودعا المحافظ ابو العسل كافة المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية المشاركة والحضور.



رام الله - دنيا الوطناكد ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، رفض الشعب الفلسطيني وحركة فتح، لأي خطوة أو خطة إسرائيلية تنتقص من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها ما عزم حكومة اليمين الإسرائيلية، إعلان قرار الضم للأغوار الفلسطينية.