الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في بيت جالا لشق شارع استيطاني

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية وهدمت جدارنا استنادية في منطقة المخرور ببيت جالا بمحافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال قامت بعمليات الهدم والتجريف بهدف إقامة شارع استيطاني على حساب عشرات الدونمات من أراضي المواطنين، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وهدمت قوات الاحتلال في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي مطعماً ومنزلاً لعائلة فلسطينية في منطقة المخرور فيما استولى مستوطنون على قطعة أرض في نفس المنطقة.



وسبق أن صادر الاحتلال مساحات واسعة من الأرضي الزراعية في المخرور لتوسيع الشارع الاستيطاني رقم 60، الذي يصل القدس بمجمع مستوطنات "غوش عصيون".



وتشكّل منطقة المخرور الرئة الوحيدة لمنطقتي بيت جالا وبيت لحم المحاصرتين من كل المناطق، وتشكّل الزراعة في هذه المنطقة شريان الحياة للسكان سواء بالتزود بالمزروعات كقوت لحياتهم، أو ببيعها للمناطق الأخرى.