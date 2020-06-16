فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله والخليل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمواطنة من رام الله، وأربعة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم مواطن من تفوح، ومواطن من حلحول ومواطنة ومواطن من مدينة الخليل.





وقالت الكيلة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن حصيلة الإصابات بالفيروس ترتفع إلى 695 إصابة، بينها 324 في محافظة القدس، و299 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 120 حالة، منها 27 في محافظة القدس، وإصابة في بيت لحم، 42 في الخليل، 16 في قلقيلية، وإصابة في طولكرم، و4 في جنين، وإصابتان في أريحا، وإصابة في رام الله. وبلغ عدد حالات الشفاء 570 من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 82% كم مجمل الإصابات في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن