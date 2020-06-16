أبو مرزوق: لا معنى لإلغاء الاتفاقيات غير فك الارتباط مع الاحتلال





وأضاف: "إن الارتباط، الذي يتحكم في كل شيء، سجلات المواليد والوفيات والصحة والتجارة والمياه والكهرباء والأراضي والإسكان والأمن والمعابر وجني الضرائب وحركة المال والبنوك".









رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن أحد أهم القضايا التي يجب العمل عليها، فك الارتباط عمليات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع (تويتر): "لا يوجد معنى لإلغاء الاتفاقيات غير فك الارتباط مع الاحتلال الاسرائيلي".