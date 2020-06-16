جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

نقل موقع (وللاه) الإسرائيلي، عن مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله، إن قطر لم تجر أي تنسيق أو طلب بعد لتحويل أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأمس، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن دولة قطر تواصل جهودها لإدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.





وقال العمادي، وفق ما أورد الموقع الرسمي للجنة، إن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".





ونفى العمادي، بشدة ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.





ونفى العمادي، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن قيمة الأموال التي سيتم إدخالها خلال الأيام المقبلة تبلغ 50 مليون دولار، مؤكداً استمرار جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.