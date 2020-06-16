محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)



ووجه المحافظ أبو بكر التحية للطواقم الطبية ولجنة السلامة العامة والفرق المتخصصة بالرقابة ولجنة الطوارئ المصغرة وكافة الشركاء على جهودهم، منوها إلى أن هذه الجولات والإجراءات دائمة ومستمرة، داعيا أصحاب المحال التجارية والمواطنين للالتزام بالبرتوكول الصحي وكافة الإجراءات الوقائية.











رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا)، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، مشددا على توجيهات الرئيس محمود عباس وقرارات الحكومة بخصوص هذه الإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وتجنيبهم خطر هذا الوباء الذي يتطلب من الجميع الوعي بالتعامل معه والأخذ بجميع سبل الوقاية والسلامة العامة، وتطبيق البرتوكولات الصحية الخاصة بكل قطاع.جاءت تصريحات المحافظ أبو بكر خلال جولة تفقدية على الأسواق في مدينة طولكرم، بمشاركة قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز ومدراء الأجهزة الأمنية ولجنة الطوارئ المصغرة ولجنة السلامة العامة والفرق المتخصصة للتأكيد على إتباع إجراءات السلامة للاستمرار بمواجهة فيروس (كورونا).وأشار المحافظ أبو بكر إلى تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن يعمل بالداخل، منوهاً إلى أن الطواقم الطبية أخذت كامل الإجراءات المطلوبة بما يتعلق بهذا المصاب مع نقله إلى مركز العلاج ، مثنيا على وعي هذا المواطن وطلبه من عائلته تخصيص مكان بعيد عن العائلة بعد عودته من مكان عمله بالداخل، إلى حين ظهور نتيجة الفحص والتي أثبتت إصابته.وشدد المحافظ أبو بكر على أن إتباع شروط الوقاية والسلامة العامة، من شأنها أن تجنبنا الكثير من الأمور، ومما يعني استمرار عجلة الحياة الاقتصادية، وتحديدا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.