شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا)، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، مشددا على توجيهات الرئيس محمود عباس وقرارات الحكومة بخصوص هذه الإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وتجنيبهم خطر هذا الوباء الذي يتطلب من الجميع  الوعي بالتعامل معه  والأخذ بجميع سبل الوقاية والسلامة العامة، وتطبيق البرتوكولات  الصحية الخاصة بكل قطاع.

جاءت تصريحات المحافظ أبو بكر خلال جولة تفقدية على الأسواق في مدينة طولكرم، بمشاركة قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز ومدراء الأجهزة الأمنية ولجنة الطوارئ المصغرة ولجنة السلامة العامة والفرق المتخصصة للتأكيد على إتباع إجراءات السلامة للاستمرار  بمواجهة فيروس (كورونا).

وأشار المحافظ أبو بكر إلى تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن يعمل بالداخل، منوهاً  إلى أن الطواقم الطبية أخذت كامل الإجراءات المطلوبة بما يتعلق بهذا المصاب مع نقله إلى مركز العلاج ، مثنيا على وعي هذا المواطن وطلبه من عائلته تخصيص مكان بعيد عن العائلة بعد عودته من مكان عمله بالداخل، إلى حين ظهور نتيجة الفحص والتي أثبتت  إصابته.

وشدد المحافظ أبو بكر على أن إتباع شروط الوقاية والسلامة العامة، من شأنها أن تجنبنا الكثير من الأمور، ومما يعني استمرار عجلة الحياة الاقتصادية، وتحديدا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

ووجه المحافظ أبو بكر التحية للطواقم الطبية ولجنة السلامة العامة والفرق المتخصصة بالرقابة ولجنة الطوارئ المصغرة وكافة الشركاء على جهودهم، منوها إلى أن هذه الجولات والإجراءات دائمة ومستمرة، داعيا أصحاب المحال التجارية والمواطنين للالتزام بالبرتوكول الصحي وكافة الإجراءات الوقائية.


أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

جيش الاحتلال: قطر لم تُنسق لتحويل أموال المنحة لقطاع غزة

مجدلاني: الضم سواء جزئي أو كلي مرفوض فلسطينياً والقيادة تتحرك ضد بكافة المستويات

مجدلاني: الضم سواء جزئي أو كلي مرفوض فلسطينياً والقيادة تتحرك ضد بكافة المستويات

العوض: المطالبة بدعوة &#34;الإطار القيادي&#34; غير عملية والأزمة المالية يجب أن يتحمل أعباءها الجميع

العوض: المطالبة بدعوة "الإطار القيادي" غير عملية والأزمة المالية يجب أن يتحمل أعباءها الجميع

بأوامر عُليا.. أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية للضفة

بأوامر عُليا.. أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية للضفة

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

وزارة الخارجية والمغتربين تُعلن انطلاق عملية &#34;عودة الأحباب&#34;

وزارة الخارجية والمغتربين تُعلن انطلاق عملية "عودة الأحباب"

وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية منحتنا الضوء الأخضر للبدء بخطة الضم بالضفة

وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية منحتنا الضوء الأخضر للبدء بخطة الضم بالضفة

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بمواجهة خطر انتشار (كورونا)

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول (كورونا) بالقطاع

منوعات

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

عربي

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

وزير الري السوداني: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لمفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لمفاوضات سد النهضة

إصابة نائبة عراقية ثانية بـ(كورونا) وأنباء عن &#34;هروب&#34; الأولى من الحجر

إصابة نائبة عراقية ثانية بـ(كورونا) وأنباء عن "هروب" الأولى من الحجر