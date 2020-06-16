مجدلاني: الضم سواء جزئي أو كلي مرفوض فلسطينياً والقيادة تتحرك ضد بكافة المستويات

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن الضم لأجزاء من الضفة الغربية سواء جزئي أو كلي أو حتى تأجيل ذلك مرفوض فلسطينياً، مشيراً إلى أن قرار القيادة الفلسطينية والأحزاب والقوى تم التعبير عنه بكل وضوح.





جاء ذلك، خلال لقاء سفير مملكة هولندا لدى فلسطين كايس ڤان بار، وسكرتير أول للشؤون السياسية وحقوق الانسان ماوريتس اوسكام، بمكتبه بمدينة رام الله اليوم، وبحث اللقاء آخر التطورات السياسية في ضوء قرار الاحتلال بالضم والعلاقات الثنائية.



وقال مجدلاني، إن أساس الائتلاف الحكومي وبرنامج حكومة الاحتلال قائم على ضم الأراضي الفلسطينية، بدعم وشراكة من قبل ادارة ترامب، المبني على صفقة القرن.





وتابع مجدلاني: "القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات دوليا، وهناك ائتلاف دولي ضد مشروع الضم، وعبرت عنه العديد من الدول، والتي ترى به تقويض لاسس عملية السلام ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".



وأشار إلى ضرورة التحرك الدولي على الارض وبقرارات عملية واضحة تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن هذا المشروع ، عبر فرض العقوبات الاقتصادية وتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة معها .





رام الله - دنيا الوطن