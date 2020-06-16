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السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويبلغ عدد الحالات النشطة 45723، منها 1910 حالات حرجة.

وأوضحت الوزارة أن 60% من الحالات الحرجة ترقد في العناية المركزة على التنفس الاصطناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة 1629 إلى العاصمة الرياض، و477 إلى جدة، و224 في مكة المكرمة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1650 حالة شفاء خلال اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة.

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