إصابة نائبة عراقية ثانية بـ(كورونا) وأنباء عن "هروب" الأولى من الحجر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت النائبة العراقية، وحدة الجميلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد، فيما تداول ناشطون معلومات وصور عن هروب النائبة محاسن الحمدون من الحجر بعدما أصيبت قبل أيام.



وكتبت النائبة وحدة الجميلي على حسابها في (تويتر): "فضل من الله ومنة أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير احتياجهم الإنساني والخدمي، ما جعلنا عرضة لوباء (كورونا)، ولله الحمد من قبل ومن بعد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت: "نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وإياكم من أبناء السلامة، نسألكم الدعاء أحبتي".



فيما وردت معلومات من محافظة نينوى حيث ترقد في الحجر الصحي النائبة، محاسن الحمدون" عن "هروبها" من الحجر الصحي، ورفضها لتعليمات الكادر الطبي.