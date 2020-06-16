شؤون فلسطينية

بأوامر عُليا.. أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية للضفة

بأوامر عُليا.. أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية للضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (فرانس برس)، إن أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسباً من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الوكالة، عن مصادر أمنية لم ستمها، قولها: "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري".

وأكدت المصادر، وفق الوكالة، أن عملية الإتلاف تمت خوفاً من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.

وأضافت الوكالة: "قال أحد المصادر الأمنية إن المعلومات نُقلت إلى حافظات الكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيار/مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وتتخوف السلطة الفلسطينية من ردة فعل إسرائيلية، يتكرر فيها سيناريو الاجتياحات الذي نفذته رداً على انتفاضة الأقصى في العام 2000، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي حينها العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وقام بمصادرة وثائق وأسلحة من داخلها عوضاً عن تدمير هذه المقار بشكل كامل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

وزارة الخارجية والمغتربين تُعلن انطلاق عملية &#34;عودة الأحباب&#34;

وزارة الخارجية والمغتربين تُعلن انطلاق عملية "عودة الأحباب"

وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية منحتنا الضوء الأخضر للبدء بخطة الضم بالضفة

وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية منحتنا الضوء الأخضر للبدء بخطة الضم بالضفة

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عددا من الرعاة في الأغوار الشمالية

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

منوعات

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

عربي

السعودية: مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل خلال 2020

السعودية: مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل خلال 2020

الكويت: مغادرة 1160 مواطناً مصرياً عبر ثماني رحلات جوية

الكويت: مغادرة 1160 مواطناً مصرياً عبر ثماني رحلات جوية

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي