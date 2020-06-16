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روسيا: 193 وفاة ونحو ثمانية آلاف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: 193 وفاة ونحو ثمانية آلاف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 193 حالة وفاة و8248 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وبحسب آخر البيانات والأرقام الصادرة عن السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد المصابين منذ بدء تفشي فيروس (كورونا)، إلى 545 ألفا و458 مصابا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 7248 حالة وفاة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) بأن 9767 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 294306 أشخاص.

وبحسب آخر الأرقام تم تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، في العاصمة موسكو، حيث بلغ 1426 حالة، والمناطق المجاورة لموسكو، 694 حالة جديدة، ومقاطعة اركوتسك، 319 إصابة.

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