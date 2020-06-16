دولي

تقرير دولي: إسرائيل تمتلك 90 رأساً نووياً

تقرير دولي: إسرائيل تمتلك 90 رأساً نووياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أن إسرائيل رفعت عدد الرؤوس النووية، التي بحوزتها من 80 رأسا العام الماضي إلى 90 رأسا بحلول 2020.

وقال المعهد في التقرير، الذي نشره أمس الاثنين، إن عدد الرؤوس النووية لدى الدول النووية التسع (روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية) انخفض من 13865 رأسا نوويا العام الماضي إلى 13400 رأس بحلول سنة 2020، وفق (روسيا اليوم). 

وأشار التقرير أن هناك 3720 رأسا نوويا تم نشرها في مختلف مناطق العالم، منها 1800 في حالة جهوزية.

وأوضح التقرير أن خفض العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم نابع من نزع روسيا والولايات المتحدة أسلحة نووية، علما أن بحوزة هاتين الدولتين أكثر من 90% من السلاح النووي في العالم.

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