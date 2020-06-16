شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تُعلن انطلاق عملية "عودة الأحباب"

وزارة الخارجية والمغتربين تُعلن انطلاق عملية "عودة الأحباب"
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه لاحقاً للإعلان الصادر عن الوزارة بتاريخ2020/06/14 بشأن الدفعة الاولى من العالقين في جمهورية مصر العربية التي من المقرر أن تصل الى المملكة الاردنية الهاشمية على متن طائرتين احداهما بتاريخ2020/06/21 والثانية يوم 2020/06/22، فإن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات العامة تؤكد الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة باستقبالهم وتذليل الصعوبات والمعيقات التي كانت في طريق وصولهما.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك بالتنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن وبجهد كبير وحرص منهما على تأمين نجاح هذه الخطوة على طريق تحقيق الوصول الآمن والصحي للعالقين، وتأمين السلامة لهم. 


وتابعت: "بهذا الخصوص تود الوزارة التأكيد على الأمور التالية:

1_ ابلغنا الجانب الاردني بموافقته على مواعيد محددة لجدولة باقي الدفعات لاجلاء جميع العالقين الذين حجزوا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بواقع طائرتين اسبوعيا.

2_ قررت الوزارة اعتماد التسلسل الزمني للحجز لدى شركة الطيران المصرية لتحديد اسماء المسافرين على كل طائرة، وذلك حسب قوائم الحجز الموجودة لدى شركة الطيران نفسها.


3_ سيتم نقل العالقين العائدين من المطار إلى الجسر مباشرة، ولن يخضعوا للحجر في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.

4_ فور دخولهم الى ارض الوطن يخضع جميع العالقين للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.


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