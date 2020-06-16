شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية منحتنا الضوء الأخضر للبدء بخطة الضم بالضفة

وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية منحتنا الضوء الأخضر للبدء بخطة الضم بالضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير عن حزب الليكود الإسرائيلي، اوفير اكونيسن، إن خطة فرض السيادة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة وستشمل أجزاء واسعة من المناطق المصنفة (ج).

وقال اكونيسن، وفق قناة (كان) الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لهذه الخطوة.

من جانبه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن هذه الخطوة إن تم تطبيقها أصلا، ستكون جزئية فقط، ولكن إسرائيل ستدفع عليها كامل الثمن .




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