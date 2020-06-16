وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية منحتنا الضوء الأخضر للبدء بخطة الضم بالضفة

قال الوزير عن حزب الليكود الإسرائيلي، اوفير اكونيسن، إن خطة فرض السيادة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة وستشمل أجزاء واسعة من المناطق المصنفة (ج).



وقال اكونيسن، وفق قناة (كان) الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لهذه الخطوة.



من جانبه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن هذه الخطوة إن تم تطبيقها أصلا، ستكون جزئية فقط، ولكن إسرائيل ستدفع عليها كامل الثمن .











رام الله - دنيا الوطن