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"قولوا مش موجود".. يديعوت: العاهل الأردني رفض استقبال اتصال هاتفي من نتنياهو

"قولوا مش موجود".. يديعوت: العاهل الأردني رفض استقبال اتصال هاتفي من نتنياهو
العاهل الأردني - الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن العاهل الأردني عبد الله الثاني رفض الحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفياً.

وأوضحت الصحيفة، أن العاهل الأردني رد على ورود اتصال له من نتنياهو بالقول: "قولوا مش موجود"، مشيرةً إلى أن ذلك نتيجة لرفض الأردن خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة: "يصر رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال نتنياهو على تطبيق السيادة على 30% من الأراضي، لكن إدارة ترامب تحثه على القبول بضم جزئي لا يشعل المنطقة".

وتابعت الصحيفة: "يفضل غانتس وأشكنازي أيضًا تحركًا محدودًا، مطالبين بأن يكون النظام الأمني ​​مطلعا بما يكفي للتحضير، بينما قطع الملك عبد الله ببساطة الاتصال: "عندما قام نتنياهو بالاتصال به، أُبلغ أن الملك غير موجود".

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