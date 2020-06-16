شؤون فلسطينية

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
اكد اللواء كامل حميد، محافظ بيت لحم، أهمية تطبيق الاجراءات الوقائية، والالتزام بها بشكل كامل في كافة أرجاء المحافظة والمؤسسات العاملة بها، سواء أكانت رسمية أو أهلية وخاصة، مشيراً إلى أن لا يلتزم، سيضع نفسه تحت طائلة القانون.

وقال حميد خلال جولة له للاطلاع على سير تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار فايروس (كورونا) برفقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهي وزارتا الصحة والاقتصاد الوطني، ممثلة بمديرهما الدكتور عماد شحادة والمهندسة جهاد جرايسة ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج واعضاء لجان التفتيش والرقابة وطواقم المحافظة: "إن هذه الجولة تهدف للاطلاع على مدى الاتزام بالإجراءات والتاكيد للطواقم وللمواطنين ومدراء المؤسسات بأنه لن يتم التساهل بتنفيذ الإجراءات تحت طائلة المسؤولية".

واشتمتلت الجولة على زيارات لعدد من المؤسسات الرسمية الحكومية مثل دائرة السير ومديرية الطابو إلى جانب زيارة مؤسسات خاصة مثل مجمع صابات التجاري وبنك فلسطين وعدد من المحال التجارية، حيث أكد حميد على أن هذه الجولات ستستمر وتتواصل على مدار الساعة تطبيقا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في اطار الجهود الفلسطينية المبذولة لمنع انتشار الفيروس.

ودعا حميد، المواطنين والموظفين ومداء المؤسسات التجارية العامة والخاصة، إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات، مشيراً إلى أن رئاسة الوزراء نشرت قائمة بالعقوبات التي سيتم اتخاها وزيادتها حال تكرار عدم الالتزام، مشدداً على أن الهدف من هذه العقوبات هو تشديد التأكيد على اهمية الالتزام لأن من لا يلتزم سيعيدنا إلى مربعات لا نريد العودة إليها في موضوع مواجهة ومنع انتشار فيروس (كورونا).

كما عبر حميد عن تقديره وشكره للكثير من المحال والمؤسسات التي تم زيارتها حيث شاهد نسبة التزام فيها، معرباً عن أمله ألا يكون هذا الالتزام مؤقت أو شكلي بل دائم ومنتظم لان هذا الالتزام هو الطريق للخلاص من فيروس (كورونا) الى الابد ويحافظ على الانجاز الفلسطيني والتلحمي بملف (كورونا) الذي تحقق حتى الان بفعل الوعي الجماهيري والالتزام بالاجراءات محذرا من عدم الالتزام الذي شهدته وتشهده بعض المدن والمواقع والذي قد يؤدي الى نتائج لا نريدها جميعاً.

من جهته، أشار مدير عام شرطة محافظة بيت لحم، العقيد طارق الحاج إلى أنه وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وتوجيهات مديرعام الشرطة، اللواء حازم عطا الله واللواء حميد، فقد نفذت الشرطة نشاطاً توعوياً مجتمعياً وإرشادياً للتاكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة لمواجهة فيروس (كورونا) ومنع انتشاره.

وأشار العقيد الحاج إلى ان جولة اليوم على مجموعة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة من قبل لجان الرقابة والشرطة وممثلي الوزارات المعنية، ياتي بهدف توجيه النصح والإرشاد للمواطنين وتوزيع وسائل الوقايه على المواطنين.

وأشار الحاج إلى أن الشرطة ستواصل تنفيذه هذه الجولات بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، مثمناً تجاوب المواطنين وترحابهم بالمتابعة الرسمية بشكل عام والشرطة بشكل خاص مثمناً ما لاحظه من التزام عالٍ من المواطنين بارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن الشرطة تابعت الجولة التي بدأت بإشراف ومشاركة المحافظ حميد، حيث تمت زيارة دائرة السير ودائرة ضريبة الأملاك ومديرية الداخلية ومديرية التنمية الاجتماعية ومكاتب الخدمات العامة، وعدد من محلات صيانة السيارات، وصالة الألعاب الرياضية، وعدد من البنوك، مشدداً على استمرار هذه الجولات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





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