شؤون فلسطينية

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية
شعار فدا
رام الله - دنيا الوطن
نبه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إلى أن تصريحات رئيس كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه "لن يتم المصادقة على خطة الضم لا من الحكومة ولا من (كنيست)، وأنها يمكن أن تكون أساساً لأية مفاوضات"، تمثل خدعة إسرائيلية جديدة على الكل الفلسطيني الحذر من التعاطي معها، وأنه حتى لو صح مضمون هذه التصريحات وتم التوافق إسرائيليا وأمريكيا عليها، فإنها لن تعدو عن كونها وصفة لاطلاق رصاصة الرحمة على القضية الفلسطينية برمتها لكن بموافقة الفلسطينيين أنفسهم إذا هم أخطؤوا ووافقوا على الانضمام لمثل هذه المفاوضات التي تروج لها الادارة الأمريكية أيضا، كما عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عندما قال لهم "إننا ندعم حل الدولتين، لكن ليس على أساس خطط الاتحاد الأوروبي لكن وفق خطة ترامب".

وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) على أن المفعول القانوني لاعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي "اتفاق أوسلو" انتهى منذ عام 1999، وما قرار الرئيس الأمريكي بخصوص "اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل" عام 2017 ثم إعلان خطته المسماة "صفقة القرن" عام 2020، ومعهما إعلان كيان الاحتلال نيته تنفيذ مخطط ضم الأغوار في الأول من تموز القادم، إلا تجليات لمخطط أمريكي-إسرائيلي أكبر لتشييع ذلك الاتفاق واستبداله باتفاق جديد يقوم على الاجهاز النهائي للقضية الفلسطينية وإفراغها من مضامينها الرئيسة، ليس القدس واللاجئين فقط، بل وحتى الأرض أيضا.

ونبه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إلى ضرورة أن نكون متيقظين من الوقوع في أحابيل السياسات الاسرائيلية والأمريكية، وأن يستمر الكل الفلسطيني موحدا في معركة الشرف التي يخوضها هذه الأيام، ليس فقط ضد مخطط الضم، على أهمية ذلك، بل ضد المخطط الأمريكي-الاسرائيلي الأكبر الهادف تصفية القضية الفلسطينية والمتمثل بما تسمى (صفقة القرن).

ويتطلب ذلك تأكيد التمسك بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس (أبو مازن) التحلل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية، وأن أية مفاوضات جديدة يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة ومشاركة دولية موسعة ضمن سقف زمني قصير ومحدد، وأن يكون هدفها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وضمان حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرار الأممي 194.

أخبار ذات صلة

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول (كورونا) بالقطاع

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين

منوعات

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

عربي

السعودية: مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل خلال 2020

السعودية: مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل خلال 2020

الكويت: مغادرة 1160 مواطناً مصرياً عبر ثماني رحلات جوية

الكويت: مغادرة 1160 مواطناً مصرياً عبر ثماني رحلات جوية

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي