زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

والتمكين، أسامة السعداوي، اليوم، بمدير عام التحويلات الطبية الخارجية، د. هيثم الهدري، بتوجيهات من وزيرة الصحة الفلسطينية.





وناقش المجتمعون، الوضع الصحي العام في فلسطين، فيما يخص التحويلات الطبية، وبالأخص التحويلات الخاصة بالمحافظات الجنوبية.





التخصصي، لاستخدامهما من قبل وحدة العلاج في الخارج، في إطار التغلب على حالة الإغلاق في ظل جائحة (كورونا)، كما سيستمر العمل بهما مستقبلاً بشكل استراتيجي.





وأضاف: إن هذا الاتفاق مع المستشفيات والتحويلات، يكون لباقي مستشفيات الوطن، ويشتمل على جميع الأمراض التي بحاجة لعلاج تخصصي، غير متوفر في المستشفيات الحكومية.





من ناحيتهم، أثنى زيارة والسعداوي، على الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، ووزيرة الصحة، ووحدة التحويلات الطبية الخارجية، لخدمة المرضى في أنحاء الوطن، في ظل الظروف الصعبة، التي تعيشها السلطة الفلسطينية، حيث تولي الحكومة قطاع الصحة اهتماماً كبيراً بالرغم من الضائقة المالية التي تواجهها، وتستمر في عملية تحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة للمرضى والمرافقين.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزيرا الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والريادةمن جهته، قدم الهدري، شرحاً كاملاً عن الإجراءات، التي تقوم بها وحدة التحويلات الخارجية، لخدمة أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً على تحويل ما يقارب 100 مريض يومياً، إضافة إلى اعتماد مستشفيين جديدين في غزة، وهي مستشفى القدس، والحياةوشكر الهدري الوزراء، وأبدى تفهمه لموقفهم من المحافظات الجنوبية، كونهم يمثلون الحكومة أمام المواطنين، ويوجد تعاون دائم بينهم، وبين وزيرة الصحة.