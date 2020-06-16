شؤون فلسطينية

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول (كورونا) بالقطاع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء عن إجراء 13 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها لم تُسجل أي إصابات جديدة.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11.753عينة، منها 11.681 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

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