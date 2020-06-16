الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

شعار الجبهة الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على تصريح رئيس جهاز (موساد) الإسرائيلي، بعزمه القيام بجولة على عدد من الدول العربية؛ لشرح موقف حكومة الاحتلال من مشروع الضم، وحل القضية الفلسطينية، فدعت الدول العربية كافة، إلى رفض استقباله، بأية صورة كانت، في إطار رفض التطبيع مع دولة الاحتلال، وفي إطار الرفض التام لمشروع الضم، وخطة ترامب لتصفية القضية الوطنية والحقوق الفلسطينية.



وقالت الجبهة: إن جولة كوهين، في حال حضوره واستقبلته العواصم العربية، من شأنه أن تبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام العربي والفلسطيني والدولي، وكأن الجولة بداية لحوار عربي ـ إسرائيلي حول (صفقة ترامب- نتنياهو"، وحول إمكانية الوصول إلى "حل وسط" بشأنها، الأمر الذي يشكل استجابة للدعوة الأميركية الإسرائيلية لترجمة هذا كله إلى مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية، تحت سقف (صفقة ترامب)، وبما يجعل الفلسطيني شاهداً على تصفية قضيته، وشريكاً في تبني المشروع الصهيوني، لإقامة دولة إسرائيل الكبرى.



وأكدت الجبهة على ضرورة سد كل الأبواب العربية، في وجه الوفود والمبعوثين والمسؤولين الإسرائيليين، بما يعطي الموقف العربي في رفض مشروع الضم وتطبيقاته، الصدقية الضرورية أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي.



كما دعت الجبهة الأحزاب العربية على اختلاف توجهاتها السياسية، لتحمل مسؤولياتها والضغط على حكوماتها لرفض استقبال كوهين، وأي مبعوث إسرائيلي آخر.